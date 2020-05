روسيا تشرع في تصنيّع «مقاتلات سو 35» المتطورة لمصر

أعلن مصدر دبلوماسي عسكري إن مصنع غاغارين كومسومولسك أون أمور بدأ في إنتاج مقاتلات “سو-35” لمصر.

وقال المصدر لوكالات روسية: “إنه بسبب الوضع الوبائي، لم يتضح بعد موعد “تسليم الدفعة الأولى من الطائرات إلى الجانب المصري”.

يذكر أن الولايات المتحدة تمكنت من تعطيل إبرام أحد أهم عقود تصدير الأسلحة لروسيا – بيع سرب سو-35 إلى إندونيسيا.

كما هددت وزارة الخارجية مصر بفرض عقوبات على شراء طائرات من روسيا.

وغضب البرلمان المصري من التهديدات الأمريكية.

تستطيع “سو 35” قصف أهداف أرضية، وتدمير السفن الحربية، ويمكنها العمل في مدى يصل إلى 3600 كيلومتر من نقطة انطلاقها، بحسب موقع الشركة الروسية المصنعة للطائرة “يونايتد إيركرفت كوربوريشن”.

“سو 35” تجمع بين مميزات الطائرات الحديثة والمقاتلات التكتيكية الثقيلة، ويتكون طاقمها من طيار واحد فقط.

