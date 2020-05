ابتكار سحري يحل مشاكل الكتابة على الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية مكونا رئيسيا من حياة البشر، خاصة فيما يتعلق بالوظائف، التي تتطلب اتصالا مباشرا مع العالم عبر الإنترنت.

ويواجه بعض مستخدمي الهواتف الذكية بعض الصعوبات في صغر لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف الذكي، وهو ما يجعل سرعة إنجاز أعمالهم تكون أقل من العمل على أجهزة الكمبيوتر، التي تمتلك لوحات مفاتيح أكبر تمنح مستخدمها الراحة خاصة عندما يستمر العمل لأوقات طويلة.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة “ذا صن” ابتكارا جديدا للوحة مفاتيح مخفية تسمح للشخص بالكتابة على الهاتف بطريقة سريعة دون أن تكون تلك اللوحة ظاهرة أمامه.

وتقول الصحيفة إن شركة “سامسونغ” اليابانية اخترعت لوحة المفاتيح الجديدة، التي تسمح للمستخدم بوضع يديه على المنضدة مباشرة ولمسها بنفس طريقة لوحة المفاتيح العادية لتجد أن الكتابة تظهر على شاشة الهاتف دون أن ترى لوحة المفاتيح أمامك.

وتعتمد فكرة الابتكار الجديد على استخدام الذكاء الاصطناعي وكاميرا الهاتف الأمامية في تحديد موضع الأصابع أثناء وجودها على المنضدة وتحويل المساحة الموجودة عليها اليدان إلى لوحة مفاتيح افتراضية.

وتقوم برامج الذكاء الاصطناعي برصد حركة أصابع اليدين، التي يتم رصدها بالكاميرا الأمامية، وتحويلها إلى إشارات كل منها يشير إلى إحدى الأحرف أو الأرقام الموجودة على لوحة المفاتيح التقليدية.

وعندما يبدأ الشخص في الكتابة يظهر كل حرف يكتبه على لوحة رقمية في الجزء السفلي من الشاشة بينما تظهر الكتابة الكاملة في أعلى الشاشة.

وتقول الصحيفة إن هذا المشروع مازال في مرحلة مبكرة من التطوير، ما يعني أن ظهور هذه الميزة في أجهزة يتم استخدامها على نطاق واسع ربما يحتاج مزيدا من الوقت.

