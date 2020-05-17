هواوي تعلن عن 15 هاتف سيحصلون على الإصدار التجريبي من EMUI 10.1

سابقًا أعلنت هواوي بشكل ضمني عن إصدار 10.1 من واجهة EMUI الغنية عن التعريف عند إطلاقها لهواتف P40 الرائدة، ولم يمر الكثير من الوقت حتى بدأت هواوي في توفير الإصدارات التجريبية من هذه الواجهة جنبًا لجنب مع الإصدارات التجريبية من واجهة Magic UI 3.1 الخاصة بهواتف أونور، وهي الواجهة الموازية لهذه الواجهة، واليوم نشارككم قائمة بالهواتف التي تم إعلان حصولها على الإصدار التجريبي من EMUI 10.1 قريبًا..

قائمة بالهواتف المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من EMUI 10.1

سمعنا عن الواجهة الجديدة للمرة الأولى في مارس الماضي، والشركة قد شاركتنا بالفعل بعض مواصفات ومميزات الواجهة الجديدة في أكثر من فرصة، والقائمة التالية كما أسلفنا الذكر هي للهواتف لتي ستحصل على الإصدار التجريبي من نفس الواجهة، لكن لاحظ أن هذا ما هو إلا إصدار تجريبي وليس مستقر، لكن من ناحية أخرى -والنقطة الأهم- هي أن حصول هذه الهواتف على الإصدار التجريبي يعني حصولها على لإصدار المستقر في نهاية الأمر، وهي ميزة رائعة خاصةً أن بعض هذه الهواتف قديمة:

Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei-Mate 20 RS Huawei Mate 20 X 4G Huawei Mate 20 X 5G Huawei-Nova 5 Pro Huawei MediaPad M6 8.4-inch Huawei MediaPad M6 10.8-inch Huawei-MediaPad M6 Turbo Edition

أما عن هواتف أونور والتي ستحصل على الإصدار التجريبي من الواجهة الموازية Magic UI 3.1 فهي كالتالي:

Honor 20 Honor 20 Pro Honor-V20 Honor Magic 2 Honor 9X (EMUI10.1) Honor-9X Pro (EMUI10.1)

غالبًا وبالطرق العادية لن يكون بإمكانك أن تجرب الإصدار التجريبي من EMUI 10.1 حتى وإن كنت تمتلك أحد الهواتف المذكورة بالأعلى وهذا لأن هذه النسخة التجريبية موجهة للسوق الصيني، وطن هواوي، ولكي تقوم بتجربتها خارج الصين سيتطلب منك الأمر خطوات طويلة أنت في غنى عنها.

الواجهة الجديدة تحمل تطبيق MeeTime للتواصل المرئي والذي يُعد بديل من هواوي لتطبيق فيس تايم الخاص بأبل أو دو الخاص بقوقل، كما يضم التحديث الجديد ميزة Huawei Share لمشاركة الملفات وعدد كبير من المميزات الأخرى التي شاركناها معكم سابقًا في مقال شامل.