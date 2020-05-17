إنترنت إضافي من فيسبوك لأفريقيا.. وليبيا مستفيدة

تعد أفريقيا حاليًا أقل القارات في العالم اتصالًا بالإنترنت، حيث يوجد ما يزيد قليلًا على ربع سكانها فقط البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة متصلين بالإنترنت، بينما البقية غير متصلين لأسباب عديدة منها ارتفاع أسعار الخدمة وعدم توفرها في بعض البلدان.

وكشفت شركة فيسبوك عن عقد اتفاقية شراكة مع عدد من مشغلي الاتصالات في بعض البلدان الأفريقية والعالمية لبناء كابل بحري أطلقت عليه اسم 2Africa، سيكون الأكثر شمولًا لخدمة القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2023 أو 2024.

وأوضحت فيسبوك عبر مدونتها الرسمية أن الكابل البحري سيمر عبر 23 دولة من أفريقيا وأوروبا، وسيكون واحدًا من أكبر مشروعات الكابلات البحرية في العالم، وسيبلغ طوله 37 ألف كيلو متر، إضافة إلى طوله الكبير فهو سيوفر 3 أضعاف إجمالي السعة التي تقدمها الكابلات التي تخدم القارة الإفريقية حاليًا، كما سيعزز نمو شبكات الجيل الرابع والخامس والنطاق العريض لمئات الملايين من الناس.

ووفقا للشركات المتعاونة، فإن للكابل سعة قصوى تبلغ 180 تيرابايت في الثانية على الأجزاء الرئيسية من النظام وسيكون الكابل البحري الأكثر شمولا لخدمة القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، بما فيها ليبيا.

وتقول فيسبوك عبر مدونتها: “مثل جميع استثماراتنا، فإن مشروع 2Africa جزء من جهودنا لنظام شامل ومفتوح للإنترنت، وهو جزء حيوي من النمو الاقتصادي الرقمي للقارة”، مشيرة إلى أن هذا الكابل سيوفر نظامًا بيئيًا صحيًا للإنترنت من خلال تمكين الوصول إلى الإنترنت بشكل أفضل سواء للأشخاص أو الشركات، لا سيما بعد جائحة كورونا حيث أصبح الملايين حول العالم يستخدمون الإنترنت سواء من أجل العمل أو التعلم.

وكانت شركة Quika “كويكا” أول مزود إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية، قد توقعت أن تبدأ الخدمات عبر الإنترنت في عام 2021 في جميع أنحاء أفريقيا قبل التوسع بمناطق أخرى.

وقالت كويكا بموقعها الإلكتروني إن المستثمر المؤسس لها، وشركة Talia Limited الرائدة في مجال النقل الفضائي والأقمار الصناعية والشبكات، وقعا اتفاقية الشهر الحالي بقيمة ملايين الدولارات مع “One Web” وهي شركة اتصالات عالمية، لتنفيذ المشروع.

ولفتت الشركة إلى أن ليبيا ستكون من ضمن البلدان التي سيصلها الإنترنت المجاني، مبينة أنها ستكشف لاحقا تكلفة الأجهزة اللازمة للحصول على الخدمة، وأنها ستقوم بتقديم اشتراك مجاني بسرعة تنزيل من 3 ميغابايت وتحميل 1 ميغابايت في الثانية، واشتراك آخر مدفوع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية