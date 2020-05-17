سارع الان : ادخل السحب على بطاقة أمازون بقيمة 500 ريال مع شركة iMobie للبرمجيات!

تقدم شركة iMobie المتخصصة في برمجيات الأجهزة الذكية مسابقة جديدة سوف تتمكن من خلالها من الدخول على سحب على بطاقة مشتريات من أمازون بقيمة 500 ريال بكل سهولة فقط باتباع الخطوات الموضحة في هذا المقال.

كيفية الدخول في السحب :

قم بمتابعة الحساب @imobie_arabic على الانستقرام. وهذا رابط الحساب : (https://www.instagram.com/imobie_arabic) قم بعمل ذِكر أو منشن لشخص واحد (أو أكثر) مع كتابة هاشتاج #iMobieGivaway على هذا المنشور (منشور المسابقة على إنستاغرام) تنتهي المسابقة وتعلن النتائج يوم الاثنين بتاريخ 2020/5/18

التعريف بشركة iMobie

هي شركة برمجيات تأسست عام 2011 من أجل تطوير منتجات وبرامج لأصحاب الأجهزة الذكية العاملة بنظامي iOS والأندرويد. تمتلك الشركة العديد من البرامج الشهيرة مثل برنامج AnyTrans الذي تقدمه باعتباره بديلاً أفضل لبرنامج الآيتونز الخاص بأبل، وأيضاً برنامج Phone Rescue لاسترجاع الملفات المحذوفة من الهاتف وإصلاح المشاكل، وبرنامج PhoneClean لتنظيف أجهزة الايفون والايباد. للمزيد يمكنك الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط.