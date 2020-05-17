تعرّف على أفضل إفطار وسحور لمرضى السكري

يعد مرضى السكري من الأشخاص الذين يتعيّن عليهم اتباع بعض القواعد الأساسية المهمة لكي يحافظوا على سلامتهم في رمضان.

وعليهم أولاً أن يعرفوا متى يسمح لهم بالصوم وما يجب عليهم فعله للحد من المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك.

نصائح لمرضى السكري

أول ما يجب أن يفعله مريض السكري في رمضان هو استشارة الطبيب الاختصاصي أي يمكن أن يحدد ما إذا كان بإمكانه الصوم أم لا.

وفي حال سمح له بذلك عليه الالتزام ببعض التعليمات الغذائية التي تمنع معاناته من المشاكل المرتبطة بمستويات السكر في الدم. ومن الضروري لهذه الغاية أن يختار وجبات الإفطار والسحور بعناية.

الإفطار

من أجل منع تفاقم وضعه ومعاناته من الاضطرابات الصحية على مريض السكري تقسيم وجبة الإفطار على دفعات تشمل تناول بضع حبات تمر مع كوب ماء وطبق من الشوربة أو السلطة واستراحة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم تناول كمية معتدلة من طبق رئيسي صحي.

ومن الضروري أن يتجنب تناول الأطعمة الغنية بالملح والمخللات والمأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون مثل تلك المقلية. والأفضل أن يضيف إلى مائدته أطباقاً مصنوعة من الكربوهيدرات المعقدة.

وفي هذه الحالة ينصح بتناول الخبز الأسمر مثلاً بدلاً من الأبيض. ومن المهم أن يحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى لترين من الماء يومياً وأن يتجنب في المقابل المشروبات الغنية بالكافيين.

وجبة السحور

ليحافظ على سلامته، على مريض السكري أن يحرص على تناول سحور صحي في أقرب وقت ممكن من موعد الإمساك.

ومن المهم أن تحتوي هذه الوجبة على الحبوب الكاملة والبقوليات والبروتينات والألياف. وفي المقابل عليه الامتناع عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح والسكر والدهون والمشروبات المدرة للبول أي الغنية بالكافيين والعصائر الحلوى.

وفي هذه الحالة ينصح لمريض السكري بإضافة زيت الزيتون إلى الطعام وبتناول الفواكه الطازجة والجبنة قليلة الدسم إلى جانب شرب كمية كافية من الماء.

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