منوعات

إيطاليا تحمي الطلبة من كورونا بـ”طريقة غير متوقعة”

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن عمدة بلدة بيكاري الواقعة في مقاطعة فودجا الإيطالية عن بدء التحضيرات للقيام بتجربة إقامة الفصول الدراسية في الهواء الطلق.

وستقام هذه الفصول في حديقة المغامرات الواقعة في جبل داوني التابع للبلدة، وستخصص لتدريس الأطفال والمراهقين في الطبيعة.

وقال عمدة البلدة إن الغابة هي المكان المثالي لاستمرار الدراسة وحماية الأطفال والمعلمين من خطر فيروس كورونا.

وأعلن عمدة البلدة من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك عن المبادرة، ووضع الصور الأولى للمدرسة التي تم تحضيرها، وقال إنه سينشر جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع خلال الأيام القادمة.

وأكد مسؤول عن الحديقة التي ستشهد إقامة المدرسة أن الدروس في الطبيعة ستكون ممتعة ومسلية، وستتيح للطلاب الفرصة لدراسة كافة المواد كالفنون، العلوم، المسرح، الرياضة، التغذية، الأدب، وغيرها.

يذكر أن نجاح التجربة قد يؤدي لاعتمادها من قبل السلطات التعليمية في إيطاليا في العام الدراسي الجديد الذي سينطلق في شهر سبتمبر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك