إيطاليا تحمي الطلبة من كورونا بـ”طريقة غير متوقعة”

أعلن عمدة بلدة بيكاري الواقعة في مقاطعة فودجا الإيطالية عن بدء التحضيرات للقيام بتجربة إقامة الفصول الدراسية في الهواء الطلق.

وستقام هذه الفصول في حديقة المغامرات الواقعة في جبل داوني التابع للبلدة، وستخصص لتدريس الأطفال والمراهقين في الطبيعة.

وقال عمدة البلدة إن الغابة هي المكان المثالي لاستمرار الدراسة وحماية الأطفال والمعلمين من خطر فيروس كورونا.

وأعلن عمدة البلدة من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك عن المبادرة، ووضع الصور الأولى للمدرسة التي تم تحضيرها، وقال إنه سينشر جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع خلال الأيام القادمة.

وأكد مسؤول عن الحديقة التي ستشهد إقامة المدرسة أن الدروس في الطبيعة ستكون ممتعة ومسلية، وستتيح للطلاب الفرصة لدراسة كافة المواد كالفنون، العلوم، المسرح، الرياضة، التغذية، الأدب، وغيرها.

يذكر أن نجاح التجربة قد يؤدي لاعتمادها من قبل السلطات التعليمية في إيطاليا في العام الدراسي الجديد الذي سينطلق في شهر سبتمبر القادم.

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