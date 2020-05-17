ياسمين علي تواجه كورونا بـ”صوتها”.. شاهد

أطلقت المطربة المصرية ياسمين علي من خلال قناتها الرسمية على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي حملت اسم “كتب التاريخ”.

وتعاونت النجمة المصرية مع شركة مصر للطيران في إنتاج الأغنية الجديدة، حيث تم تصوير بعض مشاهد الفيديو كليب في طائرات الشركة.

وتسعى ياسمين علي من خلال الأغنية لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للكوادر الطبية والشرطة في مصر الذين يعملون للقضاء على فيروس كورونا.

وظهر في الفيديو كليب مجموعة من رجال الشرطة، والأطباء والممرضين وهم يقومون بأداء دورهم على أكمل وجه.

واستطاعت الأغنية تحقيق مشاهدات جيدة منذ نشرها على القناة الرسمية للنجمة المصرية يوم 15 مايو الجاري.

وأغنية كتب التاريخ من كلمات محمد حماد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج عمار جلال.

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