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جومانة مراد ضيفة شرف في فيلم “13 يوم”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت النجمة السورية جومانة مراد مشاركتها كضيفة شرف في فيلم الرعب والتشويق 13 يوم.

وقالت النجمة السورية إنها ستلعب دور امرأة أرستقراطية اسمها أحلام، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى عن الدور والعمل.

وأبدت جومانة مراد حماسها للمشاركة في الفيلم لكونه أول فيلم 3D يصور في مصر، ولوجود المنتج وائل عبد الله الذي تعاونت معه سابقا في فيلم الحفلة.

وسيشارك في بطولة هذا الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، أحمد داود، محمود عبد الغني، شريف منير، ونهال عنبر وغيرهم من النجوم.

يذكر أن النجمة السورية ظهرت في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل خيانة عهد، وحظي دورها بالعمل بإعجاب عشاقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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