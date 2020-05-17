جومانة مراد ضيفة شرف في فيلم “13 يوم”

أكدت النجمة السورية جومانة مراد مشاركتها كضيفة شرف في فيلم الرعب والتشويق 13 يوم.

وقالت النجمة السورية إنها ستلعب دور امرأة أرستقراطية اسمها أحلام، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى عن الدور والعمل.

وأبدت جومانة مراد حماسها للمشاركة في الفيلم لكونه أول فيلم 3D يصور في مصر، ولوجود المنتج وائل عبد الله الذي تعاونت معه سابقا في فيلم الحفلة.

وسيشارك في بطولة هذا الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، أحمد داود، محمود عبد الغني، شريف منير، ونهال عنبر وغيرهم من النجوم.

يذكر أن النجمة السورية ظهرت في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل خيانة عهد، وحظي دورها بالعمل بإعجاب عشاقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية