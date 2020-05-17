مفاجأة من مايكروسوفت.. جهاز لوحي بشاشة مزدوجة

تستعد شركة مايكروسوفت الأمريكية للإعلان عن جهاز لوحي جديد بشاشة مزدوجة ستطلق عليه اسم Surface Dou.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 855 ونظام تشغيل Android 10 قابل للتطوير ل Android 11.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز الجديد بشاشتين من شاشات AMOLED بحجم 5.6 بوصة لكل شاشة، ودقة عرض 1800*1350 بيكسل.

ويحتوي الجهاز على كاميرا واحدة بدقة 11 ميغا بيكسل وفتحة عدسات f2.0، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وجاءت بطارية هذا الجهاز بسعة 3640 ميلي أمبير، واحتوى على مستشعر للبصمات تم تركيبه في الشاشة.

ويأتي الجهاز الجديد بتطبيقات مثبتة بشكل مسبق تدعم الشاشة المزدوجة في التطبيقات عن طريق عمليات السحب والإفلات بين التطبيقات.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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