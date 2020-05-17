مطعم يمنع دخول رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب “قواعد التباعد”

رفض مطعم أوليف الواقع في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون استقبال رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن وخطيبها كلارك غيفورد بحجة عدم وجود طاولات فارغة.

واستجابت رئيسة الوزراء لطلب صاحب المطعم، وغادرته وسط ذهول جميع الموجودين فيه، الذين أسرعوا لنشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر أحد الأشخاص على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها إن رئيسة الوزراء دخلت المطعم وغادرته لأن المكان ممتلئ.

من جهة أخرى حمّل خطيبها كلارك نفسه مسؤولية ما حدث، وقال إنه لم يهتم بالحجز والتنظيم في أي مكان، وشكر إدارة المطعم على حسن تعاونهم، وخاصة عندما لحقوا بهم إلى الخارج عندما أصبحت إحدى الطاولات فارغة.

وحظي تصرف جاسيندا أرديرن وخطيبها واستجابتهم السريعة بضرورة مغادرة المطعم إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بتساوي الجميع أمام القانون.

وكانت السلطات النيوزيلندية قد قررت تخفيف إجراءات الحظر بعدما استطاعت السيطرة على وباء كورونا، وسمحت للمطاعم باستقبال الزبائن بشرط الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيوزيلندا وصل إلى حوالي 1500 حالة وأدى لوفاة 21 شخصا.

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