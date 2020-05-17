سامسونغ تكشف عن هاتف بميزات أمان وتشفير عالية

أثمر التعاون بين شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، وشركة SK Telecom عن هاتف جديد مزود بميزات أمان وتشفير عالية لحماية بيانات المستخدمين أطلقت عليه اسم Galaxy A Quantum.

ويعد هذا الهاتف نسخة مطورة عن هاتف Galaxy A71، ويتميز بوجود شريحة كمومية خاصة من إنتاج شركة ID Quantique السويسرية التي تعمل على توليد أرقام عشوائية يصعب التنبؤ بها، وتستخدم في مفاتيح تشفير البيانات.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 980 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد، وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض+FULL HD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، بلوتوث، واي فاي، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 22 مايو الجاري بسعر 530 دولارا أمريكيا.

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