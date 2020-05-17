هواوي تطلق أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس

كشفت شركة هواوي الصينية عن فرد جديد في عائلة Huawei P40Series أطلقت عليه اسم Huawei P40 Lite.

وجاء الهاتف الجديد بتصميم ومواصفات مشابهة لهاتف Huawei Nova 7SE الذي أطلقته الشركة منذ مدة.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج HiSilicon Kirin 820 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 40 واط، ومستشعر للبصمات، وسيدعم شبكات الجيل الخامس.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في أوروبا بسعر 400 يورو ليكون أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس في القارة العجوز.

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