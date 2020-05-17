أغنية “الأول”.. هدية عادل إمام في عيد ميلاده الـ80

أهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية أغنية الأول للنجم المصري عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذي صادف يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري.

ونشر الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي كلمات الأغنية التي احتوت على لقطات متنوعة من أعمال الزعيم، بالإضافة لأسماء الشخصيات التي أداها الزعيم في تلك الأعمال.

وأغنية الأول فكرة يسري الفخراني وتأليف أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.

يذكر أن الزعيم عادل إمام من مواليد قرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية عام 1940، وشارك خلال مسيرته الطويلة بمجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية والفنية أبرزها مسرحية مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، الواد سيد الشغال، التجربة الدنماركية، المشبوه، رسالة إلى الوالي، النوم في العسل وغيرها.

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