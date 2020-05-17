احذر من تورم القدمين.. وراجع الطبيب فورا

أكدت دراسة قامت بها المؤسسة الأمريكية للأمراض أن تورم القدمين قد يكون دليلا على الإصابة بالنوبة القلبية.

وقالت المؤسسة إن تورم القدمين يحدث في العادة بسبب تراكم السوائل في الجسم نتيجة عدم عمل القلب بصورة صحيحة، حيث يكون معدل ضخ الدم حول الجسم أبطأ من المعدل الطبيعي، مما يؤدي لحدوث هذا التراكم في الجزء السفلي.

وقالت المؤسسة الأمريكية إن النوبة القلبية قد تكون عرضاً من أعراض مرض القلب التاجي، حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين مما يحد من كمية الدم الواصلة للقلب.

وحددت المؤسسة الأمريكية عدة أعراض تدل على الإصابة بالنوبة القلبية كصعوبة التنفس، وحدوث آلام حادة في الصدر، الأمر الذي يهدد المريض بالإصابة باحتشاء عضلة القلب المميت وأمراض أخرى.

وطالبت المؤسسة من الناس استشارة الأطباء فور ملاحظة تورم في القدمين، ليتفادوا أي مضاعفات خطيرة يمكن أن تحدث لهم.

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