مطعم يُطبّق التباعد الاجتماعي بـ”دمى عملاقة”

بدأ مطعم “ذي إن آت ليتل واشنطن” الواقع في ولاية فيرجينيا الأمريكية الاستعدادات لإعادة فتح المطعم أواخر الشهر الجاري وفق القواعد والتعليمات الجديدة التي تؤكد ضرورة التباعد الاجتماعي.

وقرر صاحب المطعم الطاهي باتريك أونيل الاستعانة بدمى عملاقة صُنعت من قبل شركات محلية من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال باتريك إنه سيُلبس الدمى ملابس الناس في المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وسيضع في أيديهم ورقابهم قلادات وساعات تعبّر عن تلك المرحلة.

وأكد أن هذه الطريقة ستساعدهم على جعل المطعم ممتلئاً، وتحقيق التباعد الاجتماعي بشكل كامل بين الطاولات، وسترسم البسمة والسعادة على وجوه الزبائن.

يذكر أن المطعم المصنف من 3 نجوم سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار بدءا من 29 مايو الجاري.

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