عرض خاص – قم بشراء حزمة مايكروسوفت أوفيس بأقل سعر واحصل على ويندوز 10 مجاناً

بمناسبة قدوم الصيف يقدم موقع ومتجر Keysworlds المتخصص في بيع مفاتيح تفعيل أنظمة التشغيل وبرامج مايكروسوفت تخفيضات جديدة على المنتجات المتوفرة لديهم. الخصومات تصل إلى 50% وهي متاحة من الآن وحتى نفاذ الكمية المتاحة.

مايكروسوفت أوفيس + ويندوز 10 مجاناً

يوفر متجر Keysworlds إصدارات مايكروسوفت المكتبية أوفيس 2019 و أوفيس 2016 ومعه ويندوز 10 مجاناً مع تخفيضات تتراوح بين 38% إلى 50%.

Microsoft Office 2019 Professional+Windows 10 Professional بسعر $33.09

Microsoft Office 2019 Professional+Windows 10 Home بسعر $37.19

Microsoft Office 2016 Professional+Windows 10 Professional بسعر $20.23

Microsoft Office 2016 Professional+Windows 10 Home بسعر $20.78

Microsoft Office 365 Professional Account+Windows 10 Professional بسعر $18.59

Microsoft Office 365 Professional Account+Windows 10 Home بسعر $19.13

مايكروسوفت أوفيس بنصف السعر

منتجات مايكروسوفت أوفيس المكتبية بإمكانك الآن الحصول على منتجات مايكروسوفت أوفيس بخصم يصل إلى 50% وذلك باستخدام كوبون Emnew50

Office 2016 home and business for mac بسعر $32.81

Office 2019 home and business for mac بسعر $51.95

Microsoft Office 2016 Home and Student – 1 User بسعر $20.67

Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 User بسعر $39.62

ويندوز 10 بأسعار رخيصة للغاية

إذا كنت تود الخصول على ويندوز 10 فقط بنفس الأسعار الرخيصة قم باستخدام كوبون الخصم Emkeys38 للحصول على خصم بقيمة 38% على المنتجات الآتية:

Windows 10 Professional (1PC): $9.49 $15.31

Windows 10 Home (1PC): $10.17 $16.40

Windows 10 Pro Professional (2 PC): $15.59 $25.15

متجر Keysworlds.com

متجر Keyworlds.com يقدم لك خدمة تراخيص ومفاتيح المنتجات والبرامج الأصلية بأسعار مخفضة للغاية وتوصيل سريع إلى بريدك الإلكتروني بعد إتمام عملية الدفع مباشرة باستخدام أحد الوسائل المختلفة التي يقدمها لك مثل البايبال والتحويل البنكي وبطاقات الائتمان والخصم المباشر مع خدمة عملاء متاحة طوال الوقت سوف تساعدك في حالة واجهت أية مشكلات عبر البريد الآتي: [email protected]

كيفية الشراء بسهولة؟

هذا مثال توضيحي لكيفية شراء Office 2016 Professional Plus (1PC) من خلال متجر KeyWorlds. بعد الذهاب إلى الرابط قم بالضغط على زر إضافة إلى السلة Add to cart.

بعدها قم بالضغط على View Card

قم باستخدام كوبون الخصم Emnew50 للحصول على التخقيض كما هو موضح بالصورة.

لمتابعة الشراء والدفع قم بالضغط على PROCEED TO CHECKOUT

قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وتأكد من كتابته بشكل صحيح لأنك سوف تحصل من خلاله على مفاتيح التفعيل وروابط التحميل للبرامج التي قمت بشرائها. قم بالدفع من خلال بابيبال سواء من خلال حسابك نفسه أو باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك.