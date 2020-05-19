ون بلس توقف كاميرا Color Filter في هواتف ون بلس 8 برو بسبب حماية الخصوصية

شاركناكم منذ أيام قليلة خبرًا في غاية الأهمية عن قدرة هاتف ون بلس 8 برو من خلال إحدى كاميراته الخلفية على رؤية ما يوجد خلف الأسطح سواء القماشية والبلاستيكية وذلك من خلال كاميرا Color Filter تحديدًا والتي تعمل باستخدام الآشعة تحت الحمراء، وكما كنا قد تحدّثنا فهذه الميزة قد أثارت بعض التساؤلات الكثيرة حول الأمان والخصوصية، وللأسف فقد حدث ما خشيناه.

ون بلس توقف عمل ميزة الرؤية خلف الأسطح في كاميرا Color Filter

أعلنت ون بلس اليوم وبشكل رسمي من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo عن أنها ستبدأ في إرسال تحديث جديد لـHydrgogenOS على هواتف ون بلس 8 برو ليقوم هذا التحديث بإيقاف عمل كاميرا Color Filter وكما يمكنك أن تستنتج فهذا يأتي بسبب إجراءات الخصوصية والأمان للمستخدمين، خاصةً أن تلك الكاميرا قادرة فعليًا على رؤية ما يوجد خلف الملابس في عدد كبير من الحالات.

التحديث الجديد وللأسف الشديد سيقوم بإيقاف عمل كاميرا Color Filter بشكل كامل! لكن هذا الأمر لن يمس المستخدمين بشكل كبير نظرًا لأن أغلب المستخدمين لا يستخدمون هذه الكاميرا في التصوير بمن الأساس لقدومها مع مستشعر ضعيف بدقة 5 ميجابيكسل.

إيقاف عمل الكاميرا الرابعة لن يكون للأبد بالطبع، بل أن ون بلس ستقوم لاحقًا بإرسال تحديث آخر يقوم بتفعيل وتشغيل المستشعر لكن مع عدم توفير ميزة الآشعة تحت الحمراء تلك، وبالتالي سيتم استخدام الكاميرا في معالجة الألوان فقط كما كان مخططًا لها، خصوصًا أن عدد كبير من التقارير قد أشارت لأن ميزة الرؤية خلف الأسطح تلك ليست مقصودة من ون بلس من الأساس، بل اكتشفها المستخدمين عن طريق الصدفة.