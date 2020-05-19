الأرجنتين تشهد اكتشاف بقايا آخر ديناصور لاحم

اكتشف علماء الحفريات التابعين للمتحف الأرجنتيني للعلوم في منتصف مارس الماضي بقايا من الديناصور اللاحم المعروف باسم ميجارابتور.

وعثر العلماء على هذه البقايا في إقليم سانتا كروز الواقع في جنوب البلاد، وقالوا بأن طول الحفرية يصل إلى 10 أمتار.

وأكد العلماء على أن الحفرية تعود لديناصور مجيارابتور الذي يعد واحدا من أواخر الديناصورات المفترسة التي عاشت في نهاية عصر الديناصورات.

وعبر عالم الحفريات فرناندو نوباث عن سعادته بهذا الاكتشاف، وأكد على أن عمر الحفرية يصل لأكثر من 65 مليون عام.

وأعطى العالم معلومات مفصلة حول الديناصور مجيارابتور، وقال بأنه أنحف من التيرانوصر ريكس، ويتميز بسرعته وبذيله الطويل الذي يساعده في الحفاظ على توازنه.

بالإضافة لوجود ذراعين طويلين وإبهام يحتوي على مخلب بطول 40 سم يساعده في الانقضاض على فريسته بسرعة كبيرة.

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