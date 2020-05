قائمة مسربة بأجور ضحايا برنامج رامز جلال.. هل هي حقيقية؟

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بالأجور التي حصل عليها الضيوف المشاركون في برنامج رامز جلال، فيما شكك البعض في مصداقية القائمة.

وأظهرت القائمة حصول لاعب نادي الزمالك طارق حامد على مبلغ 50 ألف دولار، و(25 ألف دولار) للفنانة أمينة خليل، وحارس نادي الأهلي محمد الشناوي (45 ألف دولار)، والفنانة غادة عادل (30 ألف دولار)، واللاعب التونسي علي معلول (45 ألف دولار).

وبينت القائمة أيضا أن الراقصة فيفي عبده نالت (22 ألف دولار)، اللاعب محمد كهربا (46 ألف دولار)، والفنانة ياسمين صبري (35 ألف دولار)، الفنانة حمدي المرغني (26 ألف دولار)، والفنانة هنا الزاهد (25 ألف دولار)، الفنان باسم ياخور (28 ألف دولار)، والفنانة بدرية طلبة (22 ألف دولار)، والفنان عبدالله بالخير (30 ألف دولار)، الفنانة ياسمين رئيس (27 ألف دولار)، المطرب الشعبي حسن شاكوش (15 ألف دولار)، والفنانة بوسي (18 ألف دولار)، والمغني الشعبي حمو بيكا (15 ألف دولار)، والفنانة ريهام عبد الغفور (22 ألف دولار)، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة (18 ألف دولار)، والفنانة نبيلة عبيد (20 ألف دولار)، والفنانة بسمة (23 ألف دولار)، والفنانة أروى جودة (20 ألف دولار)، والفنان محيي إسماعيل (18 ألف دولار).

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين هي الوحيدة التي كشفت عن أجرها وقالت إنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار، لكن الكثير من المتابعين شكك في هذا الرقم، وقالوا إنه مبالغ فيه بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها القنوات الفضائية بينها MBC التي تنتج البرنامج.

وأوضح متابعون أن مصدر الوثائق غير واضح، وأن إدارة MBC لم تعلن عن أية معلومات حول الأجور، في الوقت الذي لم يسبق للقائمين على البرنامج أيضا أن كشفوا أجور ضحايا رامز جلال.

واعتبر البعض أن قيمة الأجور المتداولة غير صحيحة في ظل الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا، مشيرين إلى أن إدارة MBC اتبعت إجراءات بحق الكثير من موظفيها بسبب كورونا كغيرها من المحطات الفضائية.

