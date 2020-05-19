هواوي تطلق هاتفاً من الفئة المتوسطة بشاشة Full HD+

رفعت شركة هواوي الصينية النقاب عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Huawei y8P. وسيعمل الهاتف الجديد بعالج HiSilicon Kirin 710F ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع لمساحات أكبر من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، منفذ 3.5 للسماعات، بلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأزرق والأسود، وستطلقه في الأسواق يوم 29 مايو الجاري بسعر 245 يورو.

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