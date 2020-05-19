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محمد محسن يحيي تراث الموسيقار سيد درويش بـ”عطشان”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق النجم المصري محمد محسن عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة مستوحاة من تراث الموسيقار المصري سيد درويش أطلق عليها اسم عطشان.

وصور النجم المصري الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب، حيث استعان بلوحات من رسومات الفنان طاهر عبد العظيم تظهر عليها كلمات الأغنية.

وأراد النجم المصري من خلال الأغنية الجديدة إحياء التراث القديم بشكل عام، وتراث الراحل سيد درويش بشكل خاص.
ونالت الأغنية الجديدة إعجاب عشاق النجم محمد محسن، وحصدت أكثر من 285 ألف مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب يوم 17 مايو الجاري.

وأغنية عطشان من كلمات مصطفى إبراهيم، وألحان وغناء محمد محسن، وإخراج محمد خيري، وتوزيع رفيق عدلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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