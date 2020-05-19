تطبيقات رمضان اليومية للاندرويد (19) – كاميرا الآيفون واللعبة التي سببت مشاكل لجوجل وأبل

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا للأيام السابقة فتوجّه لقسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها خلال رمضان الحالي.

تطبيق OS13 Camera – تجربة تصوير هواتف آيفون على اندرويد



يوفّر لك هذا التطبيق -والذي حقق نجاح كبير- تجربة تصوير فوتوغرافية على هاتفك الأندرويد مشابهة بشكل كبير لتلك المتوفرة على هواتف آيفون، وذلك من حيث تصميم التطبيق نفسه وخصائص الكاميرا نفسها، أيضًا فالتطبيق يتيح تأثيرات وفلترات عديدة وهو وكما يظهر من اسمه مشتق من نظام iOS 13.

السعر : مجّاني

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تطبيق V3 – أبرز تطبيق مكافح فيروسات للأندرويد



طبقًا لتصنيفات AV-TEST العالمية وهي أهم اختبارات على الإطلاق لتطبيقات مكافحة الفيروسات على كافة المنصات فهذا التطبيق هو أقوى تطبيق مكافح للفيروسات والمالوير للأندرويد كما أنه لا يستهلك الكثير من موارد الهاتف ولا البطارية، والتطبيق حاصل على شهادات AV-TEST منذ عام 2013! أيضًا فالتطبيق يتيح لك أدوات عديدة ومختلفة ستحب أن تجربها بكل تأكيد.

السعر : مجّاني

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لعبة Area F2 – نسخة مصغرة من لعبة R6S الشهيرة



اجتاجت هذه اللعبة الأخبار في الأيام السابقة بعدما رفعت شركة Ubisoft الغنية عن التعريف دعوى قضائية ضد أبل وجوجل نظرًا لرفضهم حذف هذه اللعبة من متاجرهم، وهذا لأنها تنسخ لعبة Rainbow Six Siege بشكل كامل وهي لعبة مملوكة لشركة يوبيسوفت وذات شهرة ونجاح كبيرين!

هذه اللعبة تقدم تجربة لعب تعرف بـCQB اختصارًا لـClose-Quarters Battle وهي لعبة تصويب في نطاق مساحة صغيرة تقسم اللاعبين لفريقين وتكون مهمة الفريق الأول مهاجمة الفريق الثاني واحتلال قاعدتهم وبطبيعة الحال قتلهم، اللعبة من تطوير شركة Ejoy الصينية وقد حققت نجاح كبير منذ تم إطلاقها في الأسابيع الماضية، لذلك جرّبها الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/CRomVB8IrXs

https://www.youtube.com/watch?v=https://youtu.be/CRomVB8IrXs

السعر : مجّانية

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خبر جانبي هام: إن كنت من لاعبي منصة الـPC أو الكمبيوتر الشخصي فهناك خبر يسرّك وهو توفّر لعبة GTA V المحبوبة بشكل مجاني تمامًا عبر متجر الألعاب Epic Games! وكل ما عليك فعله للحصول عليها هو الدخول للمتجر ومن ثم التوجّه لقسم الألعاب المجانية وستجدها هناك، وعليك بالتأكيد إضافتها لمكتبتك على الفور، وحتى وإن كنت لست من لاعبي الـPC فإحفظها لعلك تحتاجها لاخقًا، اللعبة متاحة حتى 21 يونيو لذلك فأسرع في اقتنائها.