كيفية فك و إزالة قفل الاي كلاود على أجهزة الايفون و الايباد بسهولة بدون حساب ابل؟

هل لديك جهاز ايفون أو ايباد مقفول ومحمي بقفل الآي كلاود؟ هل نسيت حساب ابل Apple ID أو كلمة المرور؟ هنا عرض لكيفية حل المشكلة باستخدام برنامج iMyFone iBypasser الذي سوف يساعدك على الدخول للجهاز المقفول وإعادة استخدامه.

بعض المعلومات الأساسية حول برنامج iMyFone iBypasser

البرنامج يعمل فقط على نظام ماك حتى الآن وستخرج النسخة الداعمة للويندوز قريبا جدا.

يدعم البرنامج هواتف الايفون ابتداءً من iPhone 5s وحتى iPhone X (لا يدعم الإصدارات الأحدث) بنظام تشغيل iOS 12.3 فما أحدث ( تعرف على الأجهزة المدعومة )

) البرنامج سوف يقوم بعمل جيلبريك وسوف تستطيع فتحة والعمل عليه لكن بدون القدرة على إجراء المكالمات أو استخدام بيانات الهاتف.

سوف تظهر شاشة قفل الآي كلاود مجدداً عند إعادة ضبط الجهاز وحينها يمكنك استخدام البرنامج مجدداً.

ما الذي يستطيع برنامج iMyFone iBypasser فعله؟

باستخدام هذا البرنامج يمكن إزالة قفل الآي كلاود من هواتف الايفون وأجهزة الايباد والولوج إليها، أيضاً بعدها يمكن تسجيل الدخول باستخدام حساب جديد والاستمتاع بكافة مميزات iOS مع استغناء كامل عن الحساب السابق.

إذا كان الجهاز تابع لمالك سابق أو كان مالكه مفقوداً فالبرنامج لن يتيح تعقب الجهاز باستخدام حساب الآي كلاود القديم كما لن يتم قفله أو مسح محتواه عبر الحساب القديم أيضاً.

هناك العديد من الطرق التي يكون فيها برنامج iMyFone iBypasser مفيداً مثل شراء ايفون أو ايباد مستعمل لازال مرتبطاً بحساب المالك القديم، أو في حالة نسيان الحساب أو كلمة المرور، وكذلك عند قيام أحدهم باختراقه.

برنامج iMyFone iBypasser سوف يساعدك على فك و إزالة قفل الاي كلاود وتجاوز شاشة القفل والدخول مباشرة إلى جهازك وإعادة استخدامه مرة أخرى.

كيفية استخدام البرنامج

بعد تثبيت وتنزيل البرنامج على جهاز الماك الخاص بك قم بفتح البرنامج وتوصيل جهازك عبر كابل USB بعد سيتم عمل جيلبريك تلقائياً لفك الحماية وإزالة الاي كلاود. بعد الانتهاء سوف تستطيع مباشرة الدخول إلى جهازك.

تنزيل البرنامج

يمكن الآن تنزيل البرنامج والتعرف عليه ومعرفة إن كان جهازك مدعوماً أو لاً. لكن إذا كنت تنوي استخدامه بشكل كامل فيبتوجب عليك شراءه حينها مع تخفيض حصري يصل إلى 40%.

اضغط هنا لنحميل برنامج iMyFone iBypasser

هل تعرف برنامج iMyFone LockWiper أيضاً؟





هو برنامج مخصص من أجل تجاوز كلمات المرور وبصمات الإصبع Touch ID وبصمة الوجه Face ID على الايفون والايباد.

يتيح لك البرنامج:

إمكانية فتح الآيفون أو الآيباد بعد نسيان كلمة المرور.

فتح الجهاز بعد تعطل الشاشة أو كسرها أو توقفها بعد محاولة إدخال الرقم عدة مرات بشكل خاطيء.

البرنامج يقوم بإزالة كافة أشكال الحماية: كلمة المرور، بصمة الإصبع، مطابقة الوجه عبر Face ID.

متوافق مع آخر إصدارات أنظمة التشغيل و الأجهزة التابعة لآبل.

تعرف على برنامج iMyFone LockWiper