شاهد.. سائق تاكسي “شُجاع” ينقذ شابا من دُب مفترس

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو يُظهر هجوم دب بُني على أحد سكان مدينة ياروسلافل الروسية.

وتفاجأ الرجل بانقضاض الدب على فخذه ويده، وحاول تخليص نفسه والفرار منه.

وشاهد الهجوم سائق تاكسي كان يجول بالمنطقة، فقام على الفور بإشعال أضواء السيارة والاقتراب من مكان الهجوم، الأمر الذي أدى لإخافة الدب وهروبه.

وقام سائق التاكسي بإسعاف الرجل المصاب بفخذه ويده إلى أحد المستشفيات الموجودة في المدينة حيث قدمت له الإسعافات اللازمة.

وشكر الرجل سائق التاكسي على شجاعته وتدخله لإنقاذه من بين مخالب الدب البني.

كما منحت رابطة التاكسي في المدينة الروسية السائق الشجاع مكافأة نقدية تقديرا لشجاعته.

وتضاربت الأخبار حول مصير الدب المهاجم، حيث رجحت إدارة حماية البيئة في المدينة عودته إلى الغابة، في حين قالت وسائل إعلامية إن الصيادين قاموا بقتله بالقرب من قرية بوفيكينو المجاورة لمدينة ياروسلافل.

يشار إلى أن الدب البري شعار مدينة ياروسلافل التاريخية التي يزيد عمرها عن 1000 عام.

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