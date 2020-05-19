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دراسة تكشف “الرابط الخطير” بين أمراض القلب والخرف

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من كلية الصحة العامة في جامعة تيانجين الصينية ونُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب بأن السيطرة على أمراض القلب تحمي الإنسان من الإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة حوالي 1600 شخص يبلغ متوسط أعمارهم 79.5 تمت مراقبتهم لمدة 21 عاما، وكان المشاركون في الدراسة يخضعون في كل عام لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب قبل أن يخضعوا لاختبارات سنوية لتقويم الذاكرة والتفكير.

وأكدت النتائج ارتفاع خطر الإصابة بالزهايمر والخرف لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب بسبب الانخفاض العقلي والإدراكي الذي يصابون به.

وطالب الباحثون بمراقبة أمراض القلب والسيطرة عليها من أجل تحسين الصحة الإدراكية، والحد من الإصابة بأمراض الخرف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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