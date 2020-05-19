HP تطلق قرصاً صلباً بمواصفات منافسة

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن قرص صلب جديد بمواصفات مميزة ومنافسة أطلقت عليه اسم EX900 Pro NVMe SSD.

وسيعمل القرص الصلب الجديد بسرعة قراءة تصل إلى 2095 ميغا بايت في الثانية، و280 ألف عملية عشوائية في الثانية.

وسيعتمد القرص الجديد على تقنية PCIe Gen 3 x4 و NVMe 1.3 ليقوم بنقل البيانات بسرعة كبيرة.

وسيحتوي القرص على ذاكرة تخزين مؤقت منفصلة تسمح بتخزين الملفات الصغيرة الحجم دون الحاجة لنقلها للذاكرة الفلاشية، مما يساهم في زيادة العمر الافتراضي للقرص الصلب.

وتقدم الشركة الأمريكية كفالة للقرص لمدة 5 سنوات أو لكتابة كمية معينة من البيانات عليه تصل إلى 160 تيرا بايت مع الموديل الأصغر الذي يأتي بسعة 256 غيغا بايت، و320 تيرا بايت مع الموديل بسعة 512 غيغا بايت، و640 تيرابايت مع الموديل بسعة 1 تيرا بايت.

وأكدت الشركة الأمريكية أن العمر الافتراضي للقرص الصلب الجديد سيصل إلى مليوني ساعة تشغيل، وهو ما يجعله يتفوق على غالبية الأقراص الصلبة المنافسة له.

يُذكر أن الشركة الأمريكية لم تُفصح عن موعد إطلاق القرص الصلب الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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