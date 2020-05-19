مُعمّرة بولندية تهزم فيروس كورونا

تمكنت مُعمّرة بولندية تبلغ من العمر 103 سنوات من هزيمة فيروس كورونا بعد أن أصيبت به منذ حوالي الشهر.

وأُدخلت المعمرة التي لم تكشف هويتها إلى مستشفى الأمراض المعدية الواقع جنوب بولندا يوم 20 أبريل الماضي، وأثبتت الفحوصات التي أُجريت لها إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الطبيب ميشال غلونيك رئيس قسم الأعصاب في المستشفى، إن المُسنّة عانت من قصور في التنفس بعد عدة أيام من وصولها للمستشفى، ولكنها تمكنت من تجاوز المحنة لأن إصابتها كانت طفيفة.

وظلت المعمرة في المستشفى حوالي شهر كامل تلقت خلاله الرعاية الصحية التي ساعدتها في التغلب على فيروس كورونا.

وتمكنت المسنة من مغادرة المستشفى بعدما أظهرت نتيجة الفحوصات الثانية التي قامت بها تعافيها من الفيروس الفتاك.

وعبّرت حفيدة المعمرة البولندية عن سعادتها بنجاة جدتها، وقالت إن جدتها لم تتناول أي مضاد حيوي خلال حياتها.

يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المعمرين الذين تمكنوا من الانتصار على فيروس كورونا أبرزهم معمرة إسبانية تبلغ من العمر 113 سنة، والتي تعد أكبر معمرة تنتصر على كورونا.

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