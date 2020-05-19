علماء صينيون يكتشفون دواء لكورونا

اكتشف عدد من العلماء والباحثين التابعين لمركز الابتكار المتقدم في علم الجينوم بجامعة بكين الصينية، دواء قادرا على وضع حد لانتشار فيروس كورونا.

ويعتمد الدواء الجديد على الأجسام المضادة التي عزلها الباحثون من دماء 60 مريضا تعافوا من الفيروس، وستعمل هذه الأجسام على منع الفيروس من نسخ نفسه وبالتالي إيقاف انتشاره في الجسم.

وقال العلماء إن الدواء الجديد سيعمل على تقصير فترة العلاج، ومنح الجسم مناعة قصيرة ضد فيروس كورونا.

وأكد العلماء قيامهم بتجربة هذا الدواء على الفئران، حيث حقنوا الفئران المصابة بالأجسام المضادة المحايدة، التي ساعدت على خفض الحمل الفيروسي بعد 5 أيام بمقدار 2.5 مرة، كما قاموا بحقن الفئران السليمة بهذه الأجسام قبل تعريضهم للفيروس الأمر الذي ساهم في حمايتهم منه.

وقال مدير المركز إنهم سيبدؤون بالتجارب السريرية لهذا الدواء في أستراليا وعدة دول أخرى، ويتوقع أن يكون العقار جاهزا خلال العام الجاري.

وتمنى المدير أن يتمكن الدواء الجديد من إيقاف انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه بشكل كلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية