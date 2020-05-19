تونس تطلق تطبيقاً لتتبع المصابين بكورونا

وقّعت تونس اتفاقية لإجازة استعمال تطبيق “إحمي” للحدّ من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يقوم التطبيق بتحديد مسار المصابين بالفيروس وكلّ الأشخاص المخالطين لهم في الأماكن العامّة ووسائل النقل من خلال الهواتف الجوّالة واللوحات الإلكترونيّة المجهزّة بنظام تشغيل “أندرويد” أو “أي أو أس”.

وتم تطوير التطبيق مجاناً من شركة متخصصة في تصميم البرامج الإلكترونية، وفق وزارة الصحة التونسية.

ويخضع هذا التطبيق لكلّ متطلّبات حماية المعطيات الشخصيّة التي حدّدتها الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.

كما تم اعتماد مثل هذه التطبيقات في بعض البلدان الآسيويّة المتقدّمة وقد أثبتت نجاعتها في الحدّ من انتشار جائحة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية