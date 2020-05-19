حاسوب صيني جديدة مزود بمعالجات من “الجيل العاشر”

كشفت شركة HONOR الصينية عن حاسوب جديد مزود بمعالجات من الجيل العاشر أطلقت عليه اسم MagicBook Pro.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات إنتل Core i5، وCore i7 من الجيل العاشر الحديثة والمتطورة، ونظام تشغيل Windows 10 Home، وكرت شاشة NVidia GeForce MX350 بسرعة 2 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 16.1 بوصة وبدقة عرض FULL HD.

ويتميز الحاسوب الجديد بتصميمه المميز من سبائك الألمنيوم، وبشكله النحيف ووزنه الخفيف الذي يصل إلى 1.7 كيلو غرام.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 512 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقدرة 56 واط تدعم عمر شحن يصل لحدود 14 ساعة، منفذ USB، 3 منافذ USB 3.0 A، منفذ 3.5 للسماعات، ومدخل HDMI.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد بسعر 843 دولارا للمعالج Core i5، و941 دولارا للمعالج Core i7.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية