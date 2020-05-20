إليك تفاصيل إصدار Pro Player من هاتف ريلمي X50 برو مع تحسين للذواكر وتقليل للكاميرا

هاتف ريلمي X50 برو هو واحد من الهواتف التي قدّمت للمستخدمين كثير من المميزات بشكل مدمج وبسعر مميز، والهاتف قد حقق نجاح ملحوظ منذ إطلاقه، لكن الآن يتجّه الحديث كله إلى إصدار Pro Player Edition من نفس الهاتف، وهو إصدار جديد تحضّر ريلمي لإطلاقه مع تقديم تحسينات لعدد من خصائص ومواصفات الهاتف، لكن هذا يأتي في مقابل بعض التضحيات والتي قد نصنفها بأنها تضحيات لا داعي لها من الأساس.

كل ما نعرفه عن إصدار Pro Player من هاتف ريلمي X50

الهاتف يتشارك كم كبير من المواصفات مع هاتف ريلمي X50 كما يمكنك أن تتوقع كما أنه داعم لشبكات الجيل الخامس بشكل افتراضي، ونحن هنا أمام هاتف مع معالج سنابدراجون 865 الرائد جنبًا إلى جنب مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وهي ذاتها مواصفات ريلمي X50 برو العادي، لكن التحسين الجديد هنا هو أن الهاتف سيقدّم ذواكر تخزينية حتى 512 جيجابايت، وهي قفزة ضخمة مقارنة مع 265 جيجابايت يوفرها الإصدار العادي.

الهاتف وعلى غير المتوقع يقدم كاميرا بدقات أقل من ريلمي X50 برو العادي! هذا حيث لدينا هنا مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل بدلًا من 64 ميجابيكسل في الهاتف الأول، كذلك فلم تسلم الكاميرات الأمامية من هذا التقليل، هذا حيث ستأتي الكاميرات الأمامية بدقة 16+2 ميجابيكسل بدلًا من 32+8 ميجابيكسل، وهي خطوة قد تكون غير منطقية على الإطلاق من ريلمي.

هناك بعض التغييرات الملحوظة من حيث الذواكر، أولًا نجد أن الهاتف الجديد يوفّر ذواكر LPDDR5 الرائدة وهي ميزة رائعة، لكن الأروع هو تقديمه لذواكر من نوع UFS 3.1 وهو النوع الأحدث والأقوى هذا بالمقارنة مع UFS 3.0 في الإصدار العادي.

حتى الآن لم يتم تأكيد كافة مواصفات الهاتف بالطبع، لكن يمكنك أن تفترض الآن أن باقي المواصفات ستكون مشابهة للإصدار برو العادي من الهاتف، لكن ومن ناحية أخرى فإصدار Pro Player قادم مع بطارية ثنائية الخلايا بسعة إجمالية 4,200mAh وهي نفسها سعة الهاتف الأول. ما رأيك إذن؟ وهل أثار هذا الهاتف اهتمامك؟ شاركنا الآن في التعليقات، كذلك شاركنا عن رأيك وتحليلك لأداء ريلمي في الأسواق العالمية والعربية حاليًا.