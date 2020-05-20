نظارة ابل الذكية – كل ما نعرفه عنها من تفاصيل حتى الآن!

نظارة ابل الذكية هي أحد المنتجات الجديدة كلياً التي سوف تكشف عنها ابل مستقبلاً، وبين الحين والآخر نقرأ ونسمع أخباراً وشائعات عنها وفي هذا المقال سوف نستعرض معاً أهم المعلومات المتوفرة حتى الآن حول هذا المنتج المنتظر.

ما هي نظارة ابل الذكية وكيف ستعمل؟

نظارة ابل الذكية سوف تعمل بتقنية الواقع المعزز Augmented Reality والتي تعتمد على إضافة ودمج مكونات رقمية إلى العالم الحقيقي، لتتيح للمستخدم التفاعل معها وتوفر المزيد من البيانات والمعلومات عن بيئة المستخدم الحقيقية.

استخدام تقنية الواقع المعزز AR في نظارة ابل الذكية سوف يجعلها قادرة على تحسس بيئة المستخدم بشكل ثلاثي الأبعاد عبر حساس يعمل بالليزر بتقنية LiDAR ومن ثم إضافة الأشياء الرقمية والمعلومات عليها مثل إرشادات الطريق والاتجاهات ومعلومات الطقس وقياس الأبعاد.

نظارة ابل سوف تكون بمثابة إكسسوار ملحق بالايفون وسوف تعتمد عليه كلياً في المعالجة بمعنى أنها لن تعمل بمفردها ولن تكون منتجاً مستقلاً بذاته.

أيضاً نظارة ابل سوف تعرض معلومات واردة من الايفون مثل الإشعارات وتصفح الإنترنت وبعض التطبيقات وقراءة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الوظائف الأساسية الأخرى.

ابل سوف توفر حزمة أدوات تطوير SDK للمطورين من أجل إنشاء تطبيقات متوافقة مع النظارات بجانب التطبيقات الأساسية التي ستوفرها مع الإطلاق الأولي للنظارات.

أهم الاختلافات عن نظارة جوجل

قبل سنوات كشفت جوجل عن نظارة خاصة بها ثم لاحقاً قامت بإنهاء هذا المشروع. نظارة ابل سوف تختلف عن نظارة جوجل في عدة جوانب:

اعتماد نظارة ابل على تقنية الواقع المعزز AR التي لم تكن موجودة في نظارة غوغل.

كون نظارة ابل إكسسوار ملحق بالايفون وليست منتجاً منفصلاً.

عرض المعلومات على عدستي النظارة.

عدم وجود كاميرا لاعتبارات الأمن والخصوصية.

سعر نظارة ابل سوف يكون أرخص.

السعر وموعد الإطلاق

سعر نظارة ابل سوف يبدأ من 500 دولار أمريكي وفقاً لأحدث التسريبات، وكان يتوقع أن تكشف ابل عنها العام الجاري بالتوازي مع الإعلان عن هواتف ايفون 12 لكن ذلك تأجل إلى مارس 2021 على أن يتم إطلاقها لاحقاً في عام 2021 أو مع مطلع عام 2022.