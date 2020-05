شركة «سوني» تُعلن عن كاميّرات مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي

نشر موقع New Atlas ، أن شركة سوني تعلن عن إنتاج “أول شرائح استشعار للصور في العالم مزودة بخاصية معالجة توظف الذكاء الاصطناعي”. وتهدف شرائح الاستشعار الجديدة إلى تحليل الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل فوري.

ويساعد الانتاج في جمع كميات هائلة من البيانات عم طريق الدمج بين الذكاء الاصطناعي وكاميرات الفيديو الرقمية، ربما لا تجذب الغالبية العظمى منها انتباه أي شخص، خاصة إذا كان يتم فحص آلاف الساعات من الصور التي تسجلها الكاميرات الأمنية.

ومع استمرار التطور التقني في العالم، يزداد الاحتياج إلى الذكاء الاصطناعي لمراقبة المزيد مما تلتقطه الكاميرات، وبشكل خاص تلك التي تستخدم في مراقبة وتأمين المتاجر الخالية أو التي يعمل بها عدد قليل من الموظفين.

ومن المقرر أن يقوم النظام الجديد بتحليل اللقطات بشكل صحيح أثناء حدوثها، أو تحديدًا خلال أقل من 3.1 مللي ثانية، ويتم إرسال المعلومات الخاصة بالأجزاء المهمة فقط.

وكما يمكن للكاميرات أن ترصد قيام شخص ما بالتقاط سلعة محددة ووضعها في سلة المشتريات، مع إرسال لقطات محددة للمشتري والسلعة وباقي محتويات سلة المشتريات إذا لزم الأمر.

