كورونا يهدد بتأجيل حفل الأوسكار

قالت مجلة فارييتي المختصة في الفنون بأن حفل الأوسكار المقرر إقامته في 28 فبراير 2021 مهدد بالتأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المجلة أن القائمين على الحفل لم يناقشوا مسألة التأجيل بشكل رسمي، إلا أن استمرار الجائحة قد يفرض عليهم التأجيل، فيما اضطرت أكاديمية الأوسكار لتغيير قواعد الترشيح في النسخة القادمة بشكل استثنائي، وذلك بسبب إغلاق السينما في أمريكا لأكثر من شهرين، حيث سمحت للأفلام التي لن تعرض في الصالات بسبب فيروس كورونا بالترشح لجائزة الأوسكار في النسخة القادمة من الحفل.

وأكدت أكاديمية الأوسكار احتمالية قيامها بتعديلات أخرى خلال الفترة القادمة في حال اضطرت لذلك، لكي تضمن منافسة عادلة بين جميع المشاركين.

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