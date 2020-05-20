ذراع تحكم جديدة لأجهزة آبل

أماطت شركة ستيل ريزير الدنماركية اللثام عن ذراع تحكم جديدة مخصصة للعمل مع الأجهزة التي تنتجها شركة آبل كآيفون، آيباد، تلفزيون آبل، وأجهزة الماك.

وتحتوي ذراع التحكم الجديدة على عصا التحكم القابلة للنقر، وبطارية قوية تعمل لمدة 50 ساعة متواصلة يتم شحنها من خلال كابل Lightning المخصص لشحن هواتف آيفون وجهاز الريمونت كنترول لتلفاز آبل TV4K، كما ألحقت الشركة الدنماركية بذراع التحكم حاملا لهواتف آيفون، حيث يمكن للمستخدم الاستمتاع بالألعاب خلال التنقل من خلال استخدام ذراع التحكم والحامل Nimbus.

وقالت الشركة الدنماركية إن ذراع التحكم الجديدة هي عبارة عن أداة إضافية تدعم خدمة الألعاب آبل Arcade المدفوعة، والمتوفرة على منصات آبل، وتتميز ذراع التحكم الجديد بسهولة الاقتران بأجهزة IOS، وبالتعيين التلقائي للأزرار.

يذكر أن الشركة الدنماركية ستطلق ذراع التحكم الجديدة في الأسواق مع نهاية شهر مايو الجاري بسعر 70 دولارا أمريكيا.

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