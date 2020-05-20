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تقرير أمريكي يحسم جدل اكتساب المتعافين مناعة ضد كورونا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد تقرير جديد صدر عن مركز الوقاية من الأمراض في الولايات الأمريكية المتحدة عدم وجود أدلة تؤكد تطوير الناجين من كورونا لمناعة طويلة الأمد تحميهم من الإصابة به مجددا.

وقال الباحثون في المركز إن الناجين من كورونا لن يصابوا به مجددا خلال فترة قصيرة، لكنهم دعوهم لأخذ الحيطة والحذر من الإصابة به في الموجة الثانية، مطالبين من تعافوا من المرض بالاستمرار بغسل اليدين لمدة 20 ثانية، وارتداء الكمامات والقفازات، والحفاظ على مسافة الأمان المقدرة بـ 1.5متر بينهم وبين الآخرين.

يشار إلى أن المديرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية أكدت عدم وجود معلومات كثيرة حول الحصانة الفردية التي يتمتع بها الناجون من كورونا، ومدة هذه الحصانة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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