تقرير أمريكي يحسم جدل اكتساب المتعافين مناعة ضد كورونا

أكد تقرير جديد صدر عن مركز الوقاية من الأمراض في الولايات الأمريكية المتحدة عدم وجود أدلة تؤكد تطوير الناجين من كورونا لمناعة طويلة الأمد تحميهم من الإصابة به مجددا.

وقال الباحثون في المركز إن الناجين من كورونا لن يصابوا به مجددا خلال فترة قصيرة، لكنهم دعوهم لأخذ الحيطة والحذر من الإصابة به في الموجة الثانية، مطالبين من تعافوا من المرض بالاستمرار بغسل اليدين لمدة 20 ثانية، وارتداء الكمامات والقفازات، والحفاظ على مسافة الأمان المقدرة بـ 1.5متر بينهم وبين الآخرين.

يشار إلى أن المديرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية أكدت عدم وجود معلومات كثيرة حول الحصانة الفردية التي يتمتع بها الناجون من كورونا، ومدة هذه الحصانة.

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