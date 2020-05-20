مطعم أمريكي يُلبِس الزبائن “طاولات” لمواجهة كورونا

قرر مطعم Fish Tales الواقع في مدينة أوشن سيتي الواقعة في ولاية ماريلاند الأمريكية الاستفادة من طاولات المصدات التي ابتكرتها شركة Revolution Event Design & Production لإلزام الناس بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

و قام صاحب المطعم بشراء 10 من طاولات المصدات، ونشر فيديو من مطعمه يظهر طريقة عملها، مشيرا إلى أن هذه الطريقة ستساعده على إلزام زبائنه بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المطعم عندما تتم إعادة فتحه.

وأكد صاحب المطعم نيته طلب 40 طاولة جديدة، لكي يوفر الأمان لزبائنه أثناء تناولهم الطعام داخل المطعم، حيث يقوم مبدأ عمل طاولات المصدات على وضع الزبون في منتصف طاولة مستديرة تستوعب الأشخاص الذين يتراوح طولهم ما بين متر إلى مترين، ويستطيع الزبون التحرك بالطاولة كيفما يريد بفضل العجلات الموجودة في أسفلها، مع الحفاظ على مسافة الأمان المقدرة ب2 متر.

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