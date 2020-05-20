شاومي تستعد للإطلاق العالمي لواجهة MIUI 12 وإليك 47 جهاز سيحصلون على التحديث

شاركناكم خلال الشهر الماضي إعلان شاومي عن واجهة MIUI 12 والتي تضم عشرات التحسينات الجديدة المميزة، وفي مقالنا السابق كنا قد شاركناكم كافة تلك المميزات والخواص، لكن حينها الأمر لم يكن في غاية الأهمية نظرًا لأن الإعلان عن الواجهة ونسخها التجريبية كان للسوق الصيني، لكن اليوم أعلنت شاومي عن الإطلاق العالمي للواجهة.

تحديث واجهة MIUI 12 يبدأ في التوفر عالميًا

التحديث الجديد سيهتم بتوفير ميزة الوضع المظلم لكافة أرجاء النظام، هذا كما سيقدم تحسينات ضخمة للرسوميات والتصميمات الخاصة بالواجهة وهو ما سيعطيها شكل جمالي جدًا وقريب نسبيًا من تصميمات نظام iOS 13 ونسخ تصميمات أبل ليس بشيء جديد على شاومي.

التحديث الجديد يجلب أيضًا مميزات التنقل والإيماءات الخاصة بنظام أندرويد 10 دون تعديلات لا داعي لها من شاومي، بالإضافة إلى ذلك نجد مميزات القوائم العائمة والبث، وبصورة عامة فالتحديث الجديد يقدّم أدوات أمان وحماية ومراقبة للخصوصية تضعه في مكان آخر مقارنة بالمنافسين أو حتى واجهة MIUI 11!

هواتف شاومي التي ستحصل على واجهة MIUI 12

الإطلاق العالمي سيبدأ في شهر يونيو المقبل، لكن هذه المرحلة ستقتصر على عدد محدود جدًا من الأجهزة، وهي كالتالي:

Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro

Redmi K20, K20 Pro

أما عن باقي الهواتف التي ستحصل على التحديث لاحقًا لكن دون تحديد التاريخ بعد فهي كالتالي:

Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro

Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

Redmi 8, 8A, 8A Dual

Redmi Note 9, Note 9s, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max

Redmi 7, Redmi 7A

Redmi 6, 6A, 6 Pro, Note 6 Pro

Pocophone F1, POCO X2, POCO F2 Pro

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi MIX 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MAX 3

Redmi Y2, S2, Y3

Redmi Note 5, Note 5 Pro

هل وجدت هاتفك ضمن القائمة؟ وهل أنت متحمس لتجربة MIUI 12؟ شاركنا الآن في التعليقات.