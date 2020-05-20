Honor تطلق جهازا لوحيا مميزا

أزاحت شركة Honor الصينية الستار عن جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Honor V6.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Kirin 985 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10، كما زودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 10.4 بوصة بدقة عرض 2000*1200 بيكسل، وجودة عرض 2K، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل مع فلاش LED.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت، كما يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ومنفذ USB-C للشحن، وقلم Stylus المعروف باسم قلم Magic والذي يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط.

وأضافت الشركة الصينية لجهازها الجديد ميزة مشاركة المحتوى السريعة مع أجهزة هواوي وHonor، وميزة إرفاق لوحة مفاتيح لتسهيل العمل.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق جهازها اللوحي الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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