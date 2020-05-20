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Razer تطلق سماعة رأس بميزة إلغاء الضوضاء

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Razer الأمريكية عن سماعة رأس جديدة بميزة إلغاء الضوضاء أطلقت عليها اسم Razer Opus.

وجاءت السماعة بتصميم أنيق ومريح، يمنح المستخدم تجربة مميزة أثناء الاستخدام، حيث تتميز السماعة الجديدة بقدرتها على الجمع ما بين جودة الصوتيات وتوازن Bass بحيث لا تتركز الصوتيات في منطقة محددة.

وتدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء، بالإضافة لقدرتها على ضبط الصوتيات من خلال تطبيق Opus الذي يقوم المستخدم بتثبيته على هاتفه الذكي لربطه بالسماعة، كما تحتوي السماعة على أزرار للتحكم، وبطارية قوية تجعل السماعة تعمل لمدة 25 ساعة في حال تم تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستوفر سماعتها الجديد باللونين الأسود، والأزرق اللامع، وستوفرها في الأسواق بسعر 200 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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