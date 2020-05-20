تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد – احصل على 3 تطبيقات مميزة متاحة مجاناً لوقت محدود!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية لأجهزة الايفون والايباد. اليوم لدينا 3 تطبيقات مميزة كانت مدفوعة سابقاً لكنها الآن متاحة مجاناً للتحميل لفترة محدودة.

تطبيق YoWindow Weather لعرض حالة الطقس

مع دخول فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة نحتاج إلى تطبيق مفيد لعرض حالة الطقس على مدار اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة. تطبيق YoWindow Weather سوف يعرض درجات الحرارة الكبرى والصغرى ودرجة الرطوبة وسرعة الرياح والمميز فيه كذلك هو الواجهة الجملية التي يتمتع بها والتي تتغير بحسب المدينة التي تتواجد بها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق PushFit Pro للتمرين في المنزل

ممارسة التمارين الرياضية في المنزل في أوقات الحظر والتباعد الاجتماعي بسبب فيرس كورونا أمر مهم للغاية للحفاظ على الصحة وتجنب الآثار السلبية لقلة الحركة. تطبيق PushFit Pro سوف يتيح لك ممارسة تمرين الضغط Push-up داخل المنزل: قم بوضعه مباشرة تحت صدرك مباشرة وسوف يقوم هو بالعد كما سوف يسجل تقدمك على مدار الأيام ويمكنك أيضاً منافسة أصدقائك عبر التطبيق.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Password Safe لحفظ كلمات المرور وإخفاء الصور

هو تطبيق مميز يمكنك من الاحتفاظ بكلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول الخاصة بك للمواقع والتطبيقات المختلفة لسهولة الوصول إليها لاحقاً وضمان عدم نسيانها، أيضاً يمكنك من إخفاء الملفات الشخصية مثل الصور والمستندات المهمة وأيضاً التطبيق متكامل مع متصفح سفاري.

السعر : مجاني لفترة محدودة