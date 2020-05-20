ابل تبدأ إطلاق تحديث iOS 13.5 – تعرف على أبرز المزايا الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 13.5 الجديد والذي يأتي بالعديد من المميزات أهمها نظام تتبع المخالطين للحالات المصابة بفيرس كورونا بجانب بعض الإضافات والتحسينات الأخرى.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت تحديث iOS 13.5 عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update. أيضاً ربما يصلك إشعار عند توفر التحديث لجهازك إن لم تكن قد قمت بالتحديث بالفعل علماً بأن حجم تحديث iOS 13.4 نحو 1 جيجابايت.

إشعارات التعرض لفيرس كورونا

هذا التحديث يأتي مع واجهة تطوير برمجية للإشعارات تمكن السلطات المحلية في أي دولة من إنشاء وتطوير تطبيقات تتبع المستخدمين وتنبيههم في حالة مخالطتهم لأشخاص مصابين بفيرس كورونا خلال آخر 14 يوماً.

أيضاً هناك خيار للمستخدم لعدم المشاركة في برنامج التتبع المعتمد على تبادل المعلومات بين الأجهزة عبر البلوتوث وإرسالها للخوادم المحلية. برنامج التتبع تقوم هو نتاج تعاون مشترك بين ابل وجوجل.

نظام التتبع سوف يعمل في الخلفية اعتماداً على تقنية البلوتوث وسوف تعمل مع التطبيقات التي سوف تطورها السلطات المحلية في كل دولة، وفي حالة عدم وجود تطبيقات رسمية من الحكومات فلن يعمل نظام التتبع. ابل أضافت المزيد من المعلومات عن ذلك في قسم الخصوصية Privacy الموجود في الإعدادات Settings.

إصلاح ثغرات في تطبيق البريد

في هذا التحديث تم إصلاح ثغرتين في تطبيق البريد الإفتراضي في النظام. الثغرات الأمنية كانت تتيح للمخترقين إرسال رسائل بريد إلكتروني خبيثة من أجل استهلاك الذاكرة العشوائية وتشغيل أكواد عن بعد.

فتح قفل الايفون أسرع عند ارتداء الكمامة

العديد من المستخدمين يرتدون الكمامات والأقنعة للوقاية من فيرس كورونا وقد يواجهون مشكلة في فتح قفل الايفون عبر خاصية التعرف على الوجه Face ID رغم محاولات تدريب الايفون على ذلك. ( كيفية جعل الايفون يتعرف على وجهك أثناء ارتداء الكمامة أو الماسك؟ )

في تحديث iOS 13.5 الجديد إذا فشل الايفون في التعرف على وجهك عند ارتداء الكمامة أو الماسك فسوف تظهر واجهة إدخال كلمة المرور بشكل أسرع من المعتاد لتسهيل عملية فتح القفل.

إصلاح بعض المشاكل

حالياً على نظام iOS 13 بعض برامج الشبكات الافتراضية الخاصة VPN لا تعمل بشكل صحيح وهذه مشكلة تواجه شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يعتمدون على تلك البرامج والتطبيقات. تحديث iOS 13.5 سوف يستهدف إصلاح هذه المشاكل. أيضاً سوف يتم إصلاح مشكلة ظهور الشاشة السوداء عند تشغيل مقاطع الفيديو على بعض المواقع، وإصلاح مشكلة الاقتراحات في قائمة المشاركة.