لماذا يُهدد كورونا حياة مرضى السرطان؟

أكد الجرّاح العالمي مارتن آدمز، أن فيروس كورونا يهدد حياة مرضى السرطان، خاصة إن كانوا في مراحل متطورة منه.

وقال الجراح إن الأشخاص السليمين يتحملون أعراض فيروس كورونا ويتغلبون عليه، في حين يصاب مرضى السرطان الذين خضعوا للعلاج الكيميائي، بشكل حاد من الفيروس الفتاك، وتحدث لديهم مضاعفات عديدة قد تؤدي لوفاتهم.

وأكد الجراح المشهور خطورة الفيروس على المصابين بسرطان المعدة، والدم، والأمعاء، والكبد، وقال إن الفيروس يكون أكثر خطورة في حال بلغ السرطان المرحلة الثالثة، وبأنه ينقص من العمر المتوقع للمريض.

وأوضح الطبيب أن المصابين بسرطان الثدي والغدة الدرقية في المرحلتين الأولى والثانية لديهم فرصة كبيرة للتعافي من المرض والتغلب عليه.

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