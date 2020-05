أصدرت المحكمة العليا في سنغافورة يوم 15 مايو الجاري حكماً بالإعدام على المواطن السنغافوري بانثيان جيناسان البالغ من العمر 37 عاما لدوره في نقل مادة الهيروين المخدر عام 2011.

وقال مصدر مسؤول في المحكمة العليا إن الجلسة أجريت عن بُعد بسبب إجراءات الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا، وبأن المتهم استمع لحكم القاضي عن طريق مكالمة فيديو من خلال تطبيق زوم، ليكون بانثيان أول متهم يحكم عليه بالإعدام عن بُعد في سنغافورة.

من جانبه أكد بيتر فيرناندو محامي المتهم عدم اعتراضه على إقامة الجلسة عن بُعد لأنها كانت جلسة لتلقي الحكم فقط، وقال إن موكله سيستأنف الحكم.

وأثار نطق حكم الإعدام عبر تطبيقات الإنترنت جدلا كبيرا، ووصفه الحقوقيون بالتصرف غير الإنساني.

وكانت نيجيريا قد شهدت حالة مماثلة، إذ استخدم تطبيق زوم لنطق حكم الإعدام على أحد المجرمين.

The post سنغافورة تستخدم تطبيق “زوم” بأول حكم إعدام عن بُعد appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية