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سنغافورة تستخدم تطبيق “زوم” بأول حكم إعدام عن بُعد

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت المحكمة العليا في سنغافورة يوم 15 مايو الجاري حكماً بالإعدام على المواطن السنغافوري بانثيان جيناسان البالغ من العمر 37 عاما لدوره في نقل مادة الهيروين المخدر عام 2011.

وقال مصدر مسؤول في المحكمة العليا إن الجلسة أجريت عن بُعد بسبب إجراءات الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا، وبأن المتهم استمع لحكم القاضي عن طريق مكالمة فيديو من خلال تطبيق زوم، ليكون بانثيان أول متهم يحكم عليه بالإعدام عن بُعد في سنغافورة.

من جانبه أكد بيتر فيرناندو محامي المتهم عدم اعتراضه على إقامة الجلسة عن بُعد لأنها كانت جلسة لتلقي الحكم فقط، وقال إن موكله سيستأنف الحكم.

وأثار نطق حكم الإعدام عبر تطبيقات الإنترنت جدلا كبيرا، ووصفه الحقوقيون بالتصرف غير الإنساني.

وكانت نيجيريا قد شهدت حالة مماثلة، إذ استخدم تطبيق زوم لنطق حكم الإعدام على أحد المجرمين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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