فيسبوك يُطلق «متاجر» لمساعدة الشركات الصغيرة

أعلن مؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي مارك زوكربرغ، عن إطلاق خدمة جديدة باسم “فيسبوك شوبس” أو متاجر فيسبوك.

وسيتمكن المستخدمون من خلال هذه الخدمة الجديدة، من تصفّح المنتجات وشرائها مباشرةً من صفحة “فيسبوك” التجارية أو الملف الشخصي على تطبيق “إنستغرام”، إذ أطلق التطبيقان ميزة “شوبس” shops.

وبفضل هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان الملايين حول العالم إنشاء متجر واحد عبر الإنترنت لبيع منتجاتهم من دون رسوم على فيسبوك وإنستغرام، وتم تطبيق المرحلة الأولية من طرح متاجر فيسبوك بسبب جائحة كورونا.

وشرح زوكربرغ الفكرة وراء الخدمة الجديدة في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وقال إن الفكرة الأساسية هي أنه بإمكان أي شركة صغيرة إنشاء متجر لبيع الأشياء بشكل مباشر عبر تطبيقاتنا، وإذا قمت بزيارة متجر شخص ما، فستتمكن من رؤية قصة هذا العمل الصغير، ورؤية منتجاته المميزة، وشرائها عبر تطبيقاتنا.

ورأى زوكربرغ أن هذا مهم في الوقت الحالي بشكل خاص، في ظل مباشرة العديد من الشركات الصغيرة أعمالها عبر الإنترنت، بسبب التداعيات الاقتصادية لكوفيد 19. وبينما يُطلب من الناس البقاء في منازلهم، تواجه المتاجر المادية صعوبة في البقاء مفتوحة، ويفقد ملايين الأشخاص وظائفهم.

وأضاف يقول: “لقد عملت شخصيًا مع فرقنا في “فيسبوك شوبس” كل يوم خلال الشهرين الماضيين، حتى نتمكن من تسريع إطلاقه للشركات الصغيرة التي يمكنها استخدام مثل هذه الأدوات من الآن”.

كما شرح زوكربرغ كيفية إنشاء متاجر فيسبوك موضحا أنها مجانية وسهلة الإنشاء وسريعة، وقال إنه عندما تفتتح متجرك فسيظهر مبدئيا على حساباتك على فيسبوك وإنستغرام وقريبًا سيظهر على تطبيقي مسنجر وواتساب أيضًا.

وأشار إلى أن شركة فيسبوك تعمل مع شركاء آخرين مثل شوبيفاي، وبيغ كوميرس، وتشانل أدفايزر وغيرهم لمساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج في نظام قوي ومفتوح من الأدوات، والتي ستساعدها على إدارة تجربة عملائهم بشكل أفضل من أولها لآخرها.

وأوضح مؤسس فيسبوك، أنهم يقومون كذلك ببناء مجموعة من السمات داخل تطبيقاتهم المختلفة، مثل إنستغرام وفيسبوك، لمساعدة الناس على استكشاف الأشياء التي يريدون شراءها من الشركات الصغيرة بشكل مباشر لدى فتحهم تلك التطبيقات.

وفيما يتعلق بالمستقبل القريب، نوه زوكربرغ بأن المتاجر سوف تستخدم تقنيتي الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لإنشاء تجارب تسوق أفضل، كما ستقوم التطبيقات بتحديد المنتجات بشكل تلقائي ووضع علامات عليها في الخلاصات حتى يتمكن الأشخاص من النقر بسهولة للشراء، فور عثورهم على الأشياء التي يحبونها.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة ستتمكن أيضًا من تخصيص واجهات متاجرها لعرض المنتجات الأكثر صلة بالشخص أولاً، واستخدام الواقع المعزز للسماح للمتسوقين بتجربة أشياء مثل النظارات الشمسية أو أحمر الشفاه أو أدوات التجميل الأخرى لمعرفة كيف يمكن أن تبدو عليهم قبل إتمام الشراء، أو كيف يبدو الأثاث داخل العرفة.

وتابع يقول: “إن كل ذلك يبني شيئًا قويًا للغاية. فإذا كنت تدير شركة صغيرة، أو كنت تفكر في بدء شركة، حتى وإن كانت من داخل غرفة المعيشة الخاصة بك، فلديك الآن مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في خدمة الناس، ويمكنك بناء حضورك على الإنترنت عبر تطبيقي فيسبوك وإنستغرام، واستخدام تطبيقي مسينجر وواتساب للتواصل مع عملائك، كما تستطيع الوصول لعملاء جدد من خلال إعلاناتنا”.

واختتم بالقول: “الآن يمكنك إعداد تجربة متجر كاملة عبر الإنترنت مع متاجر فيسبوك. كل هذه الأدوات متاحة الآن، حتى ولو لم يكن متجرك الفعلي متاحا. وقال إنه يأمل في تخفيف بعض ما يعانيه أصحاب الأعمال الصغيرة في الوقت الحالي”.

I just announced that we're launching Facebook Shops today – the basic idea is that any small business can easily start… Gepostet von Mark Zuckerberg am Dienstag, 19. Mai 2020

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

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