انتقاماً لحظر لهواوي – هل تقوم الصين بحظر ابل أيضاً؟

مر عام تقريباً على أزمة حظر هواوي داخل الأسواق الأمريكية ومنع الشركات الأمريكية من التعاون معها، وقد تم تمديد هذا الحظر عاماً آخر. الآن يبدو أن الحكومة الصينية على وشك اتخاذ إجراء مماثل تجاه الشركات الأمريكية مثل ابل انتقاماً لهواوي.

حظر ابل في مقابل حظر هواوي

وفقاً لصحيفة Global Times الصينية الناطقة بالإنجليزية فإن الصين قد تضع ابل – بجانب شركات أمريكية أخرى – على قائمة الشركات الغير موثوق بها في سلسلة إجراءات عقابية رداً على القرار الأمريكي الذي أدى إلى حظر هواوي.

قرار حظر هواوي تسبب في منع حصول هواوي على المعالجات وغيرها من المكونات بالإضافة إلى سحب ترخيص استخدام خدمات جوجل على أجهزتها الجديدة وهو ما أثر بالسلب وبشكل عميق على تجربة الاستخدام فيها.

قرار وضع ابل على قائمة الشركات الغير موثوق فيها داخل الصين سوف تكون الخطوة الأولى تجاه بدء إجراء تحقيق وفرض قيود وعقوبات على الشركات الأمريكية والتي لن تشمل ابل فقط بل ستضم أيضاً شركات أخرى مثل كوالكم وسيسكو.

هذا التصعيد الجديد في الأزمة وراءه مد الحظر على شركة هواوي حتى العام القادم وكذلك منع شركات وسيطة مثل شركة TSMC التايوانية من الحصول على تقنيات ومكونات لتصنيع المعالجات لصالح هواوي.

هذه القرارات المرتقبة من الحكومة الصينية هدفها الضغط على الإدارة الأمريكية لرفع الحظر عن هواوي وكذلك حث الشركات الأمريكية على الضغط على الرئيس ترامب لإنهاء الأزمة.

في حالة صدور تلك القرارات فسوف تواجه الشركات الأمريكية أزمة حقيقية لأنها تتعمد بشكل كبير على تصنيع منتجاتها في المصانع الصينية حيث تكلفة الإنتاج الأقل.

تعتبر هذه الأزمة جزءً من المناوشات بين حكومتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الحرب التجارية بين البلدين.