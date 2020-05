ثلج بصورة «كورونا» يتساقط على كوكب الأرض

سقط ثلج غير عادي على شكل فيروس كورونا في ولاية نويفوليون المكسيكية، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

وقال شهود عيان، كان شكل البرد يشبه فيروس كورونا. ورأى السكان المحليون المذعورين في الحادث “رسالة من الله يذكرهم بالبقاء في منازلهم” أثناء الوباء.

كما تم الإبلاغ عن ظاهرة طبيعية مماثلة في الطرف الأخر من العالم. عرض مستخدم “تويتر” أرلين لي صورة الثلج “فيروس كورونا” الذي سقط في مدينة تشينغداو الصينية في 18 أيار.

ودرس خوسيه ميغيل فيناس، عالم الأرصاد الجوية ومستشار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الصور التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية. قال إنه لا يوجد شيء خارق في هذا: خلال العواصف القوية، عندما يصطدم الثلج بالأحجام المختلفة مع بعضه البعض يلتصق ببعضه البعض ويصبح له أشكال غير عادية.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

