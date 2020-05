يظهر برنامج “واتساب” علامات زرقاء عند قراءة الرسائل من قبل المستقبل. على الرغم من وجود إيجابيات لهذه الميزة، يحاول الكثيرين التهرب منها لانها تجعلهم يشعرون بالإحراج اذا ماكانوا راغبين بالرد لاسباب مختلفة.

انتقد الكثيرون إطلاق الشركة ميزة الإشعارات الزرقاء للدلالة على استقبال الرسائل ومشاهدتها من قبل المرسل، لذلك قامت الشركة لاحقا بإضافة خيار خاص يمكن المستخدم من إيقاف تفعيل هذه الميزة، من خلال الدخول إلى قائمة الخيارات وإلغاء تفعيل خيار “Read Receipts”، لكن تفعيل هذه الميزة سيعلم به المرسل بمجرد الرد على الرسالة، حيث تبقى الإشعارات رمادية اللون، بالإضافة إلى أن الإشعارات الزرقاء ستختفي عند الجميع.

تعتمد الطريقة الثانية على الإشعارات التي يظهرها التطبيق على واجهة أندرويد الرئيسية، ويمكنك بمجرد استقبال رسالة عبر “واتس آب” سحب شريط التنبيهات المتواجد أعلى واجهة “أندرويد”، وستظهر لك الرسالة كاملة، لكن من دون النقر عليها، ومن سلبيات هذه الطريقة أنها تظهر آخر رسالة مرسلة فقط.

وتعتمد هذه الطريقة على إيقاف شبكة الإنترنت في الموبايل، ثم فتح الرسالة، لكن يجب الحذر قبل إعادة تشغيل الانترنت، يجب إيقاف التطبيق بشكل نهائي والخروج منه بالكامل، وبالتالي لن يتلقى المرسل الإشعارات الزرقاء.

عند إضافة أي برنامج إلى قائمة البرامج الرئيسية في أنظمة “أندرويد” سيتم فتح الرسائل تلقائيا ووضعها على واجهة الشاشة، لذلك لا يتم فتح التطبيق ولا تظهر الإشعارات لدى المرسل، لكنك تستطيع قراءة أي رسالة بمجرد وصولها.

وتتيح هذه الطريقة إمكانية الرد على المرسل من دون فتح الرسالة أيضا، ولتفعيل هذه الميزة عليك فتح قائمة الإضافات على هاتفك الأندرويد ثم قم بالبحث عن “واتسآب” وسحبه الى الشاشة الرئيسية.

The post 4 طرق تمكنك من قراءة رسائل واتساب بالسر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا