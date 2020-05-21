إطلاق هاتف أونور X10 5G مع مواصفات مميزة، شاشة 90Hz وبسعر 270 دولار!

بعد عشرات التسريبات أخيرًا أطلقت أونور هاتفها المنتظر أونور X10 5G وهو هاتف الفئة فوق المتوسطة الذي يقدم خليط ممتاز من المواصفات في مقابل سعر زهيد، وكما نلاحظ فهذه أصبحت “الموضة” الحالية، وأصبحت كافة الشركات تسعى لإطلاق هاتف في هذه الفئة بسعر منافس مع التركيز على تقديم ميزة 5G، لكن هاتف أونور من ناحيته يقدم المزيد والمزيد.

مواصفات هاتف أونور X10 5G ومميزاته

أول مميزات الهاتف تكمن في دعمه لشبكات الجيل الخامس كما أسلفنا الذكر وكما يظهر من اسمه، إضافة إلى ذلك فالهاتف يعتمد على معالج كيرين 820 الخاص بهواوي، وهو معالج مميز في هذه الفئة ويقدم دعم شبكات الجيل الخامس بشكل مدمج دون مودم الخارجي، وقد حقق هذا المعالج أداءًا ممتازًا مقارنة مع الأجيال السابقة حيث يقدم زيادة في أداء المعالج بنسبة 27% وزيادة في أداء المعالج الرسومي بنسبة 38% بالإضافة لمميزات أخرى مثل Kirin Gaming+ 2.0 وهي ميزة تحسن من أداء الألعاب.

إضافة إلى ما سبق فالهاتف يقدم واجهة MagicUI 3.1 الجديدة والتي تكافئ واجهة EMUI 10.1 في هواتف هواوي، هذا كما لدينا هنا بطارية كبيرة بسعة 4,300mAh وشحن سريع قدرة 22.5 وات، وحتى الآن فهذه المواصفات أكثر من مناسبة.

يقدّم هاتف أونور X10 5G شاشة بقياس 6.63 وهي شاشة كاملة مع كاميرا منبثقة وهو ما جعل الشاشة تسيطر على نسبة 92% من إجمالي الجهة الأمامية للهاتف! ولعل هذا ليس أكثر ما يميز الشاشة، بل يميزها تقديمها لتردد 90Hz وكذلك حساسية لمس 180Hz مما يجعله واحد من الهواتف القليلة جدًا في هذه الفئة السعرية التي تقدم هذه الميزة.

الكاميرا هنا ثلاثية العدسات، هذا حيث أن المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميجابيكسل داعم لتقنية RYYP الخاصة بهواوي والتي رأيناها للمرة الأولى في هواتف P40، كذلك فالهاتف يقدم تقنيات ذكاء اصطناعي مختلفة من حيث الكاميرا وهي القادرة أيضًا على التصوير بدقة 4K! بالنسبة لباقي العدسات فهم بدقة 8 و 2 ميجابيكسل وعلى الأغلب هم كاميرات ألتراوايد وماكرو على الترتيب، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

سعر وموعد توفر هاتف أونور X10 5G

الهاتف متاح بخيارات مختلفة من الذواكر الداخلية وقد تم تسعيرها كالتالي:

إصدار 6+64 جيجابايت بسعر 267 دولار أمريكي

إصدار 6+128 جيجابايت بسعر 309 دولار أمريكي

إصدار 8+128 جيجابايت بسعر 337 دولار أمريكي

من المقرر للهاتف أن يخرج علينا في السادس والعشرين من مايو القادم، لكن لا معلومات حتى الآن عن موعد توفر الهاتف في أسواقنا العربية، كذلك فبعض المعلومات محدودة حول الهاتف مثل دقة الشاشة وأنواع الذواكر الداخلية، لكن لا يجب عليك أن تتوقع الكثير من هذه الفئة السعرية بشكل عام.